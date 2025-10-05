Sinner si ritira problemi al ginocchio per l’azzurro

Al Masters 1000 di Shanghai, il match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor ha preso una piega inattesa e dolorosa per l’azzurro. Dopo aver conquistato il primo set al tiebreak 7-6 (73) e perso il secondo per 5-7, Sinner ha avviato il terzo set con evidenti problemi fisici. Già durante il cambio campo, il giovane talento italiano ha dovuto fermarsi per farsi trattare dal fisioterapista, ma i tentativi di recupero non sono bastati. Sul 2-3 in favore dell’olandese, Sinner ha dovuto abbandonare il campo, costringendo Griekspoor ad accedere agli ottavi di finale. La partita, attesa come uno degli incontri più equilibrati del terzo turno del torneo cinese, si era aperta con un grande equilibrio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

