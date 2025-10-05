Sinner si ritira per problemi muscolari a Shanghai | rovinato il piano controsorpasso ad Alcaraz
Perché Sinner si è ritirato durante il match con Griekspoor. Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Shanghai, torneo di cui era campione uscente. Il tennista altoatesino, numero due del mondo, ha dovuto abbandonare il match contro l’olandese Tallon Griekspoor sul punteggio di 7-6, 5-7, 2-3, a causa di problemi muscolari a entrambe le gambe che gli hanno ridotto progressivamente la mobilità fino a zoppicare visibilmente. Il tie-brek vinto e l’occasione sprecata nel secondo set. Sinner aveva iniziato con il piglio del favorito, conquistando il primo set al tie-break contro un solido Griekspoor. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: sinner - ritira
Sinner shock, si ritira in finale contro Alcaraz: “Mi sento troppo male. Non riesco a muovermi”
Sinner si ritira contro Alcaraz: «Mi dispiace, non ce la faccio. Da ieri non mi sentivo bene»
Finale-choc a Cincinnati, Sinner sta male e si ritira sullo 0-5. Lo spagnolo vince il 1000
Sinner si ritira a Shangai Crampi e forfait al secondo turno contro Griekspoor #Sinner #DAZN - X Vai su X
Jannik Sinner vince a Pechino. Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Shanghai. Queste due notizie rendono ufficiale un potenziale scenario di classifica tanto caro ai tifosi italiani di Jannik: Sinner infatti potrebbe tornare n°1 del mondo già prima dell'ultim - facebook.com Vai su Facebook
Sinner tradito da problemi muscolari, si ritira dallo Shanghai Open - Dopo due set, il primo vinto e il secondo perso, contro l'olandese Tallon Griekspoor, il numero due del mondo ha ... Si legge su msn.com
Sinner provato a Shanghai, si ritira: esce dal campo zoppicando e appoggiato alla racchetta - Problemi muscolari per il numero due al mondo che nel match contro Griekspoor è costretto a dare forfait, tremando e appoggiandosi alla racchetta: tutte le immagini ... Segnala corrieredellosport.it