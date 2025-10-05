Sinner si ritira per problemi muscolari a Shanghai | rovinato il piano controsorpasso ad Alcaraz

Perché Sinner si è ritirato durante il match con Griekspoor. Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Shanghai, torneo di cui era campione uscente. Il tennista altoatesino, numero due del mondo, ha dovuto abbandonare il match contro l’olandese Tallon Griekspoor sul punteggio di 7-6, 5-7, 2-3, a causa di problemi muscolari a entrambe le gambe che gli hanno ridotto progressivamente la mobilità fino a zoppicare visibilmente. Il tie-brek vinto e l’occasione sprecata nel secondo set. Sinner aveva iniziato con il piglio del favorito, conquistando il primo set al tie-break contro un solido Griekspoor. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

