Sinner si ritira per i crampi a Shanghai Griekspoor agli ottavi
Jannik Sinner si ritira al Masters di Shanghai. Il n.2 del tennis è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set del match contro Tallon Griekspoor sul risultato di 7-6 (73), 7-5, 2-3 in favore dell’olandese che accede così agli ottavi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sinner shock, si ritira in finale contro Alcaraz: “Mi sento troppo male. Non riesco a muovermi”
Sinner si ritira contro Alcaraz: «Mi dispiace, non ce la faccio. Da ieri non mi sentivo bene»
Finale-choc a Cincinnati, Sinner sta male e si ritira sullo 0-5. Lo spagnolo vince il 1000
Sinner si ritira a Shangai Crampi e forfait al secondo turno contro Griekspoor #Sinner #DAZN - X Vai su X
Jannik Sinner vince a Pechino. Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Shanghai. Queste due notizie rendono ufficiale un potenziale scenario di classifica tanto caro ai tifosi italiani di Jannik: Sinner infatti potrebbe tornare n°1 del mondo già prima dell'ultim - facebook.com Vai su Facebook
Shanghai, crampi per Sinner: si deve ritirare - Jannik Sinner si ritira dal Master 1000 di Shanghai: colpito da crampi nel terzo set l'azzurro deve uscire dal campo dolorante e zoppicante lasciando all'olandese Griekspoor l'accesso agli ottavi. gazzettadiparma.it scrive
Sinner si ritira durante il terzo set contro Griekspoor: problema al ginocchio, l'azzurro saluta Shanghai. Cosa è successo - Jannik ha debuttato con vittoria in Cina, superando in due set Altmaier. Scrive leggo.it