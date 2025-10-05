Sinner si ritira da Shanghai | l’azzurro si arrende ai crampi al terzo set con Griekspoor

Voleva alzare l’asticella, alzare il livello di gioco e far sentire la sua presenza. Probabilmente Jannik Sinner non è riuscito ad adattarsi al clima di Shanghai, il suo timore più grande, dove è campione in carica del Masters 1000, e si è dovuto arrendere ai troppi crampi che lo hanno attanagliato dall’inizio del terzo set. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sinner si ritira durante il terzo set contro Griekspoor: problema al ginocchio, l'azzurro saluta Shanghai. Cosa è successo - Jannik ha debuttato con vittoria in Cina, superando in due set Altmaier.

Sinner costretto al ritiro all'Atp Shanghai, Griekspoor agli ottavi - 2 del tennis mondiale è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set del match contro Tallon ...

