Sinner si ritira a Shanghai crampi per l’azzurro | Griekspoor agli ottavi
Jannik Sinner si ritira al Masters di Shanghai. Il numero due del tennis è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set del match contro Tallon Griekspoor sul risultato di 7-6 (73), 7-5, 2-3 in favore dell’olandese che accede così agli ottavi. Inutili gli interventi del fisioterapista, che lo ha poi sorretto nell’uscita dal campo. «Condizioni estreme qui a Shanghai, mi dispiace molto per Jannik. Non è così che si vorrebbe vincere », ha commentato Griekspoor al termine dell’incontro. I prossimi impegni di Sinner. Dopo una settimana di riposo necessaria per recuperare al meglio, il numero 2 del mondo tornerà in campo per il prestigioso evento-esibizione Six Kings Slam, in programma dal 15 al 18 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online
