Sinner si ferma | crampi e ritiro a Shanghai
Wimbledon day 14: Sinner ferma Alcaraz!
Sinner non si ferma: “Sarò un tennista e un uomo migliore”
Sinner e il doping, Federica Pellegrini non si ferma: “Sono due giorni che…”
Atp Shanghai, Sinner fuori al terzo turno: si ritira per crampi, agli ottavi va Griekspoor - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Shanghai, Sinner fuori al terzo turno: si ritira per crampi, agli ottavi va Griekspoor ... Da tg24.sky.it
Sinner, ritiro per crampi a Shanghai: Jannik prima zoppica e poi si ferma - Il fuoriclasse azzurro accusa un problema al ginocchio nel corso del secondo set del terzo turno del Masters 1000 ... Si legge su sassarinotizie.com