Sinner si arrende ai crampi | fuori al terzo turno a Shanghai
Contro Griekspoor Jannik era avanti 7-6 4-3 e 0-40 in risposta. Partita prolungata al terzo set: sul 3-2 per l'olandese, Jannik ha alzato bandiera bianca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
