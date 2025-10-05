Sinner si arrende ai crampi | fuori al terzo turno a Shanghai

Contro Griekspoor Jannik era avanti 7-6 4-3 e 0-40 in risposta. Partita prolungata al terzo set: sul 3-2 per l'olandese, Jannik ha alzato bandiera bianca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

