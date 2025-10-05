Sinner si arrende ai crampi | fuori al terzo turno a Shanghai

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro Griekspoor Jannik era avanti 7-6 4-3 e 0-40 in risposta. Partita prolungata al terzo set: sul 3-2 per l'olandese, Jannik ha alzato bandiera bianca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner si arrende ai crampi fuori al terzo turno a shanghai

© Gazzetta.it - Sinner si arrende ai crampi: fuori al terzo turno a Shanghai

In questa notizia si parla di: sinner - arrende

Sinner si arrende al caldo di Cincinnati. Vince Alcaraz ma senza esultare

Us Open, Sinner in campo contro Shapovalov. “Non riesco a tenere in mano la racchetta”, Cobolli abbandona e si arrende all’amico Musetti

Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata

sinner arrende crampi fuoriSinner si arrende ai crampi: fuori al terzo turno a Shanghai - 2 per l'olandese, Jannik ha alzato bandiera bianca ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Arrende Crampi Fuori