Sinner shock | si ritira dal torneo di Shanghai durante il match con Griekspoor Crampi alla gamba destra

5 ott 2025

E' uscito dal campo da tennis zoppicante, sostenuto dal massaggiatore, Jannik Sinner. L'azzurro si è ritirato nel corso del terzo set del match dei sedicesimi di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

