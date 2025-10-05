Sinner shock | si ritira dal torneo di Shanghai durante il match con Griekspoor Crampi alla gamba destra
E' uscito dal campo da tennis zoppicante, sostenuto dal massaggiatore, Jannik Sinner. L'azzurro si è ritirato nel corso del terzo set del match dei sedicesimi di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari, in corso sui campi in cemento della capitale economica della Cina L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: sinner - shock
“Non si festeggia un dopato”. Attacco shock a Sinner dopo il trionfo di Wimbledon
Corona Shock in Diretta: Parla di Sinner e Cala il Gelo in Studio!
Sinner nella bufera, dichiarazione shock di Giacomo Naldi: “Parlerò a tempo debito”
La risposta shock di Yannik Sinner https://paragonentertainments.com/taylor-swift-e-jannik-sinner-unalleanza-da-50-milioni-di-dollari-che Se le parole di Taylor hanno colpito il pubblico, la vera sorpresa è arrivata pochi minuti dopo, quando Jannik Sinner – co - facebook.com Vai su Facebook
Il paragone shock tra #Sinner e #Hitler fa il giro del mondo: "Frase spregevole, #Fedez come si è permesso?" - X Vai su X
Sconfitta Sinner, tifosi colti di sorpresa: cos’è successo - Le parole sul numero due al mondo Jannik Sinner lasciano tutti a bocca aperta. diregiovani.it scrive
Masters Madrid: problema all'anca, Sinner si ritira dal torneo - Di conseguenza, domani non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix ... Come scrive quotidiano.net