Sinner sbalordito quando gli dicono della teoria del complotto di Zverev | Scusa? Cosa ha detto?
La reazione sbalordita di Sinner di fronte al dibattito creato da Federer che ha trovato anche Zverev tra i suoi proseliti. Jannik perentorio nel chiudere il discorso.
SORPRESA SCIOCCANTE NEL TENNIS ITALIANO! Jannik Sinner è stato nominato capitano della nazionale italiana di Coppa Davis 2025 in modo drammatico — una decisione che ha sbalordito il mondo del tennis. Con i campioni in carica pronti a difen
Alcaraz meglio di Sinner? Macché: le statistiche del 2025 dicono un'altra cosa - I detrattori di mestiere si divertono a contestare anche il tennista italiano più forte di tutti i tempi, numero 1 del mondo per 65 settimane consecutive, vincitore di 4 Slam e in totale di 20 titoli