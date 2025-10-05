Sinner ritiro per crampi a Shanghai | Jannik prima zoppica e poi si ferma
(Adnkronos) – Prima il rischio infortunio, poi il ritiro per Jannik Sinner a Shanghai. Il fuoriclasse azzurro accusa un problema al ginocchio nel corso del secondo set del terzo turno del Masters 1000 cinese contro Tallon Griekspoor. Durante l'undicesimo game del secondo parziale, Sinner si trova a rincorrere, va sotto 0-40 e alla fine subisce . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sinner - ritiro
Dopo Sinner, anche Alcaraz annuncia il ritiro dal Masters 1000 di Toronto
Ritiro Sinner, Cincinnati è di Alcaraz
Sinner, come cambia il ranking dopo il ritiro a Cincinnati? Alcaraz sempre più vicino in classifica
MA SOLO PER 1 SETTIMANA Con il ritiro di Alcaraz da Shanghai si apre una piccola possibilità di rivedere Sinner in vetta al ranking nel 2025. Ma come? Jannik deve innanzitutto completare una tripletta di titoli tra Pechino, Shanghai e Vienna . In quest - facebook.com Vai su Facebook
Sinner si ritira a Shangai Crampi e forfait al secondo turno contro Griekspoor #Sinner #DAZN - X Vai su X
Sinner costretto al ritiro a Shanghai per crampi: ecco cosa è successo - L'azzurro vittima di crampi nel terzo set contro Griekspoor deve abbandonare il torneo di Shanghai al terzo turno ... Secondo msn.com
Sinner-Griekspoor Masters Shanghai: Jannik si ritira nel terzo set, crampi e lacrime - Griekspoor, Jannik costretto al ritiro nel 3° turno del Masters 1000 di Shanghai per crampi: aveva sprecato l'opportunità di chiudere nel secondo set. Si legge su sport.virgilio.it