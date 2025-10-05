Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Griekspoor, valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di tennis a Shanghai. L'azzurro. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sinner perché si è ritirato al torneo di Shanghai: non riusciva a camminare. L'infortunio che preoccupa, come cambia ora il ranking e la sfida con Alcaraz