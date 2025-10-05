Sinner perché si è ritirato al torneo di Shanghai | non riusciva a camminare L' infortunio che preoccupa come cambia ora il ranking e la sfida con Alcaraz

Leggo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Griekspoor, valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di tennis a Shanghai. L'azzurro. 🔗 Leggi su Leggo.it

sinner perch233 si 232 ritirato al torneo di shanghai non riusciva a camminare l infortunio che preoccupa come cambia ora il ranking e la sfida con alcaraz

© Leggo.it - Sinner perché si è ritirato al torneo di Shanghai: non riusciva a camminare. L'infortunio che preoccupa, come cambia ora il ranking e la sfida con Alcaraz

In questa notizia si parla di: sinner - perch

Cerca Video su questo argomento: Sinner Perch233 232 Ritirato