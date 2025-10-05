Sinner perché si è ritirato al torneo di Shanghai | non riusciva a camminare L' infortunio che preoccupa come cambia ora il ranking e la sfida con Alcaraz
Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Griekspoor, valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di tennis a Shanghai. L'azzurro. 🔗 Leggi su Leggo.it
Trionfo a Pechino: perché bisogna dare i numeri per Sinner. Vittoria n.304 in carriera; titolo N.3 in stagione e N.21 in carriera; 170 punti guadagnati nella rincorsa ad Alcaraz. Può bastare? #sinner #janniksin #janniksinner #ChinaOpen #OrgoglioItaliano #ATP
La risposta di #Sinner a Zverev è come uno dei suoi colpi vincenti da fondo: potente, pulita, definitiva. Il tedesco si è allineato al Federer pensiero, anche se in modo più esplicito, rendendosi protagonista di un'uscita che non può non prendere una connotazio