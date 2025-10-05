Sinner ora tornare numero uno è più complicato A meno che Alcaraz
Uscendo al terzo turno, Jannik perderà i punti della vittoria dell'anno scorso a Shanghai. Ecco tutte le combinazioni delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sinner: “Ora alzare il livello per battere Alcaraz”. La ‘strategia’ per tornare numero 1
Anche Alcaraz rinuncia a Toronto, ma lancia la sfida a Sinner: “Oggi il mio primo obiettivo è tornare numero 1”
Rune vuole tornare , al via il nuovo corso con Agassi e Panichi (il preparatore atletico con cui Sinner ha rotto)
Sinner perchè si è ritirato al torneo di Shanghai: non riusciva a camminare. L'infortunio che preoccupa - 2 del tennis è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set del match contro Tallon Griekspoor sul risultato di ... Da msn.com
Quando Sinner può tornare numero 1 dopo il forfait di Carlos Alcaraz a Shanghai: come cambiano gli scenari - 950 e può tornare in vetta per una 66ma settimana dopo il Masters 1000 di Parigi- Scrive today.it