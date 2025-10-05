Sinner non crede alle sue orecchie Risponde così alla polemica di Zverev

Alle parole di Zverev, che accusa i tornei di favorire Sinner e Alcaraz con campi più lenti, Jannik reagisce con uno sguardo incredulo che vale più di mille parole. Poi chiarisce con calma: “Non sono io a creare i campi, cerco solo di adattarmi e giocare il mio miglior tennis”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner non crede alle sue orecchie... Risponde così alla polemica di Zverev

Holger Rune crede di raggiungere Sinner: “Agassi può aiutarmi a diventare n.1”

Sinner, il punto è strepitoso! Musetti non ci crede e reagisce così

Sinner d. Atmane 6-4 5-7 6-0 a Pechino Jannik raggiunge il suo 3° quarto di finale consecutivo di Pechino. Ottima mostra da Terence... un grande talento che crede sempre di più in se stesso. Jannik ora ha raggiunto la QF o meglio in 23 dei suoi ultimi 24 even

Sinner pensa solo ad Alcaraz: "Non parliamo di ranking Atp". Poi la frase su Carlos in finale agli Us Open

Sinner non crede alle sue orecchie... Risponde così alla polemica di Zverev - , che accusa i tornei di favorire Sinner e Alcaraz con campi più lenti, Jannik reagisce con uno sguardo incredulo che vale più di mille parole.

Sinner e la gag su Alcaraz in conferenza: "Quanto tempo abbiamo?". E le sue scarpe diventano virali - Le sue scarpe arancioni, con la scritta Jannik in bella vista, hanno spopolato sul web, diventando immediatamente virali.