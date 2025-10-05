Sinner KO si ritira contro Griekspoor durante il 3° set | esce dal campo sorretto dal fisioterapista

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si ritira per infortunio durante il 3° set contro Griekspoor a Shanghai: problemi al quadricipite della coscia destra, l'azzurro è stato costretto ad uscire dal campo sorretto dal proprio fisioterapista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

