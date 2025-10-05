Sinner KO si ritira contro Griekspoor durante il 3° set | esce dal campo sorretto dal fisioterapista
Jannik Sinner si ritira per infortunio durante il 3° set contro Griekspoor a Shanghai: problemi al quadricipite della coscia destra, l'azzurro è stato costretto ad uscire dal campo sorretto dal proprio fisioterapista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sinner shock, si ritira in finale contro Alcaraz: “Mi sento troppo male. Non riesco a muovermi”
Sinner si ritira contro Alcaraz: «Mi dispiace, non ce la faccio. Da ieri non mi sentivo bene»
Finale-choc a Cincinnati, Sinner sta male e si ritira sullo 0-5. Lo spagnolo vince il 1000
Jannik Sinner vince a Pechino. Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Shanghai. Queste due notizie rendono ufficiale un potenziale scenario di classifica tanto caro ai tifosi italiani di Jannik: Sinner infatti potrebbe tornare n°1 del mondo già prima dell'ultim
MEDVEDEV SI RITIRA, SARÀ SINNER-TIEN LA FINALE DI PECHINO Dopo aver servito per il match nel secondo set, Daniil Medvedev si ritira sotto 4-0 nel terzo. Domani alle 8 Tien sfiderà Jannik per il primo titolo in carriera - titolo che a Medvedev continua
Sinner si ritira a Shanghai, Griekspoor agli ottavi - 2 del tennis è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set del match contro Tallon Griekspoor sul risultato di 7-