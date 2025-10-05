Sinner infortunio Jannik si ritira da Shanghai per problema fisico crampi avanza Griekspoor | cosa è successo
Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Griekspoor, valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro dopo aver. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sinner, infortunio contro Auger-Aliassime: Jannik chiama il medical time out
Maledizione Dimitrov: niente US Open dopo l'infortunio con Sinner. Primo stop dopo 58 Slam di fila
Sinner, infortunio al gomito: ecco l’annuncio prima del torneo
Tutto come previsto. Alcaraz ha divelto a Tokyo (nonostante un infortunio), Sinner ha divelto a Pechino. Erano entrambi tornei ATP 500. Sono sideralmente più forti di tutti, giocano un altro sport e tra loro due e il terzo c'è un abisso. Basti dire che ci sono più pu - facebook.com Vai su Facebook
Sinner batte de Minaur ma che fatica: finale ai China Open. Giallo infortunio. Terza finale consecutiva all'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino ha battuto la terza testa di serie del seeding con i parziali di 6-3 4-6 6-2 - X Vai su X
Atp Shanghai 2025, Sinner si ritira per infortunio al terzo turno - Jannik Sinner si ritira per infortunio al terzo turno del torneo ATP 1000 di Shanghai in Cina. Riporta msn.com
Sinner KO, si ritira contro Griekspoor durante il 3° set: esce dal campo sorretto dal fisioterapista - Jannik Sinner si ritira per infortunio durante il 3° set contro Griekspoor a Shanghai: problemi al quadricipite della coscia destra, l'azzurro è stato ... Secondo fanpage.it