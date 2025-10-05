Sinner infortunio Jannik si ritira da Shanghai per problema fisico crampi avanza Griekspoor | cosa è successo e come cambia il ranking
Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Griekspoor, valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro dopo aver. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: sinner - infortunio
Sinner, infortunio contro Auger-Aliassime: Jannik chiama il medical time out
Maledizione Dimitrov: niente US Open dopo l'infortunio con Sinner. Primo stop dopo 58 Slam di fila
Sinner, infortunio al gomito: ecco l’annuncio prima del torneo
#Sinner, l'infortunio che lo costringe al ritiro da Shanghai: come sta - X Vai su X
Tutto come previsto. Alcaraz ha divelto a Tokyo (nonostante un infortunio), Sinner ha divelto a Pechino. Erano entrambi tornei ATP 500. Sono sideralmente più forti di tutti, giocano un altro sport e tra loro due e il terzo c'è un abisso. Basti dire che ci sono più pu - facebook.com Vai su Facebook
Atp Shanghai 2025, Sinner si ritira per infortunio al terzo turno - Jannik Sinner si ritira per infortunio al terzo turno del torneo ATP 1000 di Shanghai in Cina. Riporta msn.com
Sinner infortunio, Jannik si ritira da Shanghai per problema fisico (crampi), avanza Griekspoor: cosa è successo - Jannik Sinner deve fare i conti con un problema fisico durante il terzo set del match contro Griekspoor, valido per i sedicesimi di finale del Masters ... Secondo msn.com