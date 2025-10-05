Sinner e ora? Come cambia il ranking Atp dopo il ritiro di Jannik a Shanghai

(Adnkronos) – Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Shanghai, costretto a cedere nel terzo turno del torneo cinese contro Tallon Griekspoor. Il fuoriclasse azzurro dice dunque addio alle possibilità di difendere il titolo vinto un anno fa, ma saluta anche il sogno di tornare numero uno del ranking Atp dopo Vienna. Se prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner fuori a Shanghai: cosa cambia per la classifica Atp e la corsa al numero 1 - Il ritiro nel match di terzo turno contro Griekspoor rischia di costare caro a Jannik: si fa davvero dura la lotta nel ranking con Carlos Alcaraz ... Come scrive corrieredellosport.it

sinner cambia ranking atpSinner, come cambia il ranking dopo il ritiro da Shanghai: quanti punti perde e il distacco da Alcaraz - Il tennista italiano, in difficoltà da inizio gara, era riuscito a ribaltare la situazione ... Si legge su msn.com

