Sinner e ora? Come cambia il ranking Atp dopo il ritiro di Jannik a Shanghai
(Adnkronos) – Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Shanghai, costretto a cedere nel terzo turno del torneo cinese contro Tallon Griekspoor. Il fuoriclasse azzurro dice dunque addio alle possibilità di difendere il titolo vinto un anno fa, ma saluta anche il sogno di tornare numero uno del ranking Atp dopo Vienna. Se prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sinner - cambia
Jannik Sinner, la spilletta del privilegio: perché cambia tutto
Sinner-Alcaraz, come cambia il ranking Atp dopo la finale di Wimbledon? Le possibili combinazioni
Sinner conquista Wimbledon, come cambia il ranking dopo la vittoria in finale contro Alcaraz
Casper Ruud costretto al ritiro a Shanghai: cambia il tabellone di Sinner e in ottica ATP Finals… - - X Vai su X
Sinner nuovamente numero uno? Ecco che cosa cambia dopo il successo a Pechino https://sport.tiscali.it/altrisport/tennis/articoli/sinner-numero1-prima-atp-finals/ - facebook.com Vai su Facebook
Sinner fuori a Shanghai: cosa cambia per la classifica Atp e la corsa al numero 1 - Il ritiro nel match di terzo turno contro Griekspoor rischia di costare caro a Jannik: si fa davvero dura la lotta nel ranking con Carlos Alcaraz ... Come scrive corrieredellosport.it
Sinner, come cambia il ranking dopo il ritiro da Shanghai: quanti punti perde e il distacco da Alcaraz - Il tennista italiano, in difficoltà da inizio gara, era riuscito a ribaltare la situazione ... Si legge su msn.com