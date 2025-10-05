Sinner costretto al ritiro all’Atp Shanghai Griekspoor agli ottavi
Shanghai, 5 ottobre 2025 – Jannik Sinner è costretto a ritirarsi contro Tallon Griekspoork in questo Masters 1000 di Shanghai. L’umidità delle megalopoli cinese gioca un brutto scherzo al numero 2 del mondo che accusa i primi dolori alla coscia destra dopo essere scivolato nella parte finale del secondo set e poi la situazione diventa insostenibile pochi minuti dopo quando, nel quindo game del terzo set cerca di stare in campo pur zoppicando e, di fatto giocando solo sulla gamba sinistra. Fino a lì risultato dell’incontro era di 7-6 (3) 5-7 e poi 2-3 in favore dell’olandese. Nel primo set non ci sono break, per cui si va al tie-break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
