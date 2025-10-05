Sinner costretto al ritiro a Shanghai | l’azzurro lascia il campo zoppicando
Problema fisico per Jannik Sinner, che a Shanghai – nel corso del terzo set contro Tallon Griekspoor – si è ritirato e ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. L’azzurro, accompagnato dagli applausi del pubblico di Shanghai, è stato costretto al ritiro a causa di crampi a entrambe le gambe. Da diversi minuti, dalla fine del quarto game del terzo set, zoppicava costantemente senza riuscire nemmeno a camminare. Inutile l’ingresso in campo del massaggiatore: l’azzurro ha provato a rientrare, ma faticava anche a camminare e ha deciso immediatamente di ritirarsi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sinner, l'infortunio che lo costringe al ritiro da Shanghai: come sta - Durante il match di terzo turno contro Tallon Griekspoor, l'azzurro è stato costretto a fermarsi nel terzo set: preoccupano le sue condizioni
Atp Shanghai 2025, Sinner si ritira per infortunio al terzo turno - Jannik Sinner si ritira per infortunio al terzo turno del torneo ATP 1000 di Shanghai in Cina.