Sinner costretto al ritiro a Shanghai | cosa è successo
Jannik Sinner fuori al terzo turno al MAsters 1000 d i Shanghai, ritirandosi nel corso del terzo set contro l’olandese Griekspoor, che agli ottavi trova il monegasco Vacherot. L’azzurro risolve al tiebreak un primo parziale equilibrato, nel secondo cede 7-5 dopo essere stato a un passo dalla vittoria e nel terzo set, sul 2-2, accusa un problema di crampi, zoppicando vistosamente per diversi minuti prima di rassegnarsi e rinunciare. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
