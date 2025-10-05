Sinner costretto al ritiro a Shanghai contro Griekspoor | l’azzurro lascia il campo zoppicando
Problema fisico per Jannik Sinner, che a Shanghai – nel corso del terzo set contro Tallon Griekspoor – si è ritirato e ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. L’azzurro, accompagnato dagli applausi del pubblico di Shanghai, è stato costretto al ritiro a causa di crampi a entrambe le gambe. Da diversi minuti, dalla fine del quarto game del terzo set, zoppicava costantemente senza riuscire nemmeno a camminare. Inutile l’ingresso in campo del massaggiatore: l’azzurro ha provato a rientrare, ma faticava anche a camminare e ha deciso immediatamente di ritirarsi. Sinner aveva vinto il primo set per 7-6, poi aveva perso il secondo per 5-7 e infine sul 3-2 dell’olandese (con break nel quinto game giocato praticamente da fermo), ha optato per il ritiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
