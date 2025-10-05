Sinner campione fragile? Tutti i ritiri e gli infortuni in carriera

Roma, 5 ottobre 2025 – Il numero due del mondo si ferma ancora: Jannik Sinner si è ritirato al terzo set del match contro l’olandese Tallon Griekspoor neI sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai, sul punteggio di 7-6 (73), 7-5, 2-3. A costringerlo al forfait sono stati i crampi, dopo una battaglia fisica e mentale durata oltre due ore. Griekspoor avanza agli ottavi, mentre Sinner aggiunge un altro stop alla sua giovane carriera. Si tratta del settimo ritiro in carriera per l’altoatesino, su 391 partite disputate nel circuito maggiore. Un numero contenuto, ma che comincia a diventare significativo in una fase in cui ogni torneo è fondamentale per consolidare i vertici della classifica e avvicinarsi al primo posto del ranking occupato da Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner campione fragile? Tutti i ritiri e gli infortuni in carriera

