Sinner a Shanghai punta a fare punti utili in classifica ATP
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ieri Altmaier, oggi Griekspoor. Il ritmo di gioco è serrato per Jannik Sinner che oggi scende in campo per il terzo turno del Shanghai Rolex Masters. Al penultimo 1000 della stagione manca il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che dopo aver vinto il torneo di Tokyo si è preso del tempo per «riposare e recuperare». Dove vedere Sinner-Griekspoor in streaming al Masters 1000 di Shanghai. Possiamo seguire tutte le partite di Jannik Sinner a Shanghai - a partire da quella di oggi vs Tallon Griekspoor in programma alle 13. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: sinner - shanghai
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz
Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale
ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz
Atp Shanghai, oggi tocca a Sinner: il programma #SkySport #Sinner #AtpShanghai #Tennis #SkyTennis - X Vai su X
Fratelli di Davis a Shanghai Musetti presente in tribuna per assistere al match di Sinner contro Altmaier dopo la vittoria su Comesana nella mattinata italiana - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Tallon Griekspoor oggi in diretta tv, Master 1000 Shanghai: dove vederla in chiaro, orario, la bordata di Jannik a Zverev - il terzo turno del torneo di Shanghai: dal canale in chiaro all'orario, fino alla polemica tra Sinner e Zverev sulle superfici veloci. Riporta libero.it
DIRETTA ATP SHANGHAI 2025/ Sinner Griekspoor video streaming tv: Mpetshi Perricard elimina Fritz! (5 ottobre) - Diretta Atp Shanghai 2025 Sinner Griekspoor streaming video tv oggi, domenica 5 ottobre: il secondo match di Jannik, orario e risultato delle partite. Scrive ilsussidiario.net