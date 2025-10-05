sinner a shanghai punta a fare punti utili in classifica atp

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ieri Altmaier, oggi Griekspoor. Il ritmo di gioco è serrato per Jannik Sinner che oggi scende in campo per il terzo turno del Shanghai Rolex Masters. Al penultimo 1000 della stagione manca il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che dopo aver vinto il torneo di Tokyo si è preso del tempo per «riposare e recuperare». Dove vedere Sinner-Griekspoor in streaming al Masters 1000 di Shanghai. Possiamo seguire tutte le partite di Jannik Sinner a Shanghai - a partire da quella di oggi vs Tallon Griekspoor in programma alle 13. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

