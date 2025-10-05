Silvia Toffanin spiazza Gianni Sperti | Come hai saputo che eri cornuto? la reazione dell'opinionista

Gianni Sperti ospite di Verissimo oggi ha raccontato la verità sulla separazione da Paola Barale, confermando che lei lo tradì con Raz Degan prima di lasciarsi. Allora, Silvia Toffanin, si è sbottonata e gli ha posto la domanda: "Ma come hai saputo che eri cornuto?". 🔗 Leggi su Fanpage.it