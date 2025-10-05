Silvia Toffanin spiazza Gianni Sperti | Come hai saputo che eri cornuto? la reazione dell'opinionista
Gianni Sperti ospite di Verissimo oggi ha raccontato la verità sulla separazione da Paola Barale, confermando che lei lo tradì con Raz Degan prima di lasciarsi. Allora, Silvia Toffanin, si è sbottonata e gli ha posto la domanda: "Ma come hai saputo che eri cornuto?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: silvia - toffanin
Lauree di pier silvio berlusconi e silvia toffanin: cosa hanno studiato
Pier Silvio Berlusconi, la scelta su Silvia Toffanin (con l’aiuto di Maria De Filippi)
“Ha detto di Silvia Toffanin”. Pier Silvio Berlusconi, confessioni privatissime sulla compagna
Sabato 4 e domenica 5 ottobre su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30 per la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell’avvocato, e tra i giudici di “Forum”, Annamaria Bernardini de Pa - facebook.com Vai su Facebook
Ospite di Verissimo, la conduttrice confessa a Silvia Toffanin di essere «all’inizio di una relazione serena» con Nino Tronchetti Provera - X Vai su X
Silvia Toffanin spiazza Gianni Sperti: “Come hai saputo che eri cornuto?”, la reazione dell’opinionista - Gianni Sperti ospite di Verissimo oggi ha raccontato la verità sulla separazione da Paola Barale, confermando che lei lo tradì con Raz Degan prima di ... Si legge su fanpage.it
Silvia Toffanin festeggia 20 anni di Verissimo: "L'intervista del cuore a Costanzo" - Silvia Toffanin si prepara ad affrontare il ventesimo anno di "Verissimo", programma che edizione dopo edizione ha ospitato i personaggi più illustri del mondo dello spettacolo e non solo. Scrive tgcom24.mediaset.it