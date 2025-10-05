Silvia Severini il ritorno da Gaza | Tenuti in ginocchio e legati gli israeliani urlavano sempre

Ancona, 5 ottobre 2025 – “La polizia israeliana urlava sempre, in tutte le ore del giorno e della notte. Ci sembrava di stare in un film sui nazisti: la sensazione era esattamente quella, il comportamento era identico”. Silvia Severini, l’attivista anconetana imbarcatasi nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumd Flotilla), ha descritto così la sua esperienza nelle carceri di Israele, dove è stata tenuta due giorni, una volta prelevata in mare. Di fronte ai suoi sostenitori, venuti ieri sera alla Casa delle Culture di Ancona per festeggiarla, ha potuto raccontare la sua storia. Sabato, dopo essere sbarcata a Roma alle ore 23 circa, è venuta subito ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

