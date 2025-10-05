Silvia Severini il ritorno da Gaza | Tenuti in ginocchio e legati gli israeliani urlavano sempre
Ancona, 5 ottobre 2025 – “La polizia israeliana urlava sempre, in tutte le ore del giorno e della notte. Ci sembrava di stare in un film sui nazisti: la sensazione era esattamente quella, il comportamento era identico”. Silvia Severini, l’attivista anconetana imbarcatasi nella Flotta della Resistenza Globale (Global Sumd Flotilla), ha descritto così la sua esperienza nelle carceri di Israele, dove è stata tenuta due giorni, una volta prelevata in mare. Di fronte ai suoi sostenitori, venuti ieri sera alla Casa delle Culture di Ancona per festeggiarla, ha potuto raccontare la sua storia. Sabato, dopo essere sbarcata a Roma alle ore 23 circa, è venuta subito ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: silvia - severini
Silvia Severini arrestata a Gaza, la Farnesina: “Sta bene”
Anche un'anconetana a bordo della Flotilla: Silvia Severini tra gli italiani fermati dall'esercito israeliano
In 10mila al corteo pro Pal, Buda (Marche per la Palestina): «In piazza anche per Silvia Severini» | VIDEO
AnconaToday. . In 10mila al corteo pro Palestina Arianna Buda, di coordinamento Marche per la Palestina, parla di Silvia Severini, attivista anconetana fermata dalla Marina militare israeliana Vai su Facebook
Silvia Severini arrestata a Gaza, la Farnesina: “Sta bene” - Il marito: “Sono stati portati nel carcere di Ketziot” ... Scrive msn.com
Flotilla, l'anconetana Silvia Severini è rientrata a casa: «Due giorni di carcere durissimi, ci hanno lasciato sotto il sole perchè volevamo l'acqua» - L’anconetana Silvia Severini è tornata a casa dopo aver partecipato alla Global Sumud Flotilla ed essere stata detenuta per due giorni in un ... Segnala msn.com