Silli e Tanti inversione a U in Forza Italia
"Dicevano che Forza Italia sarebbe scomparsa", provoca, Maurizio Gasparri, i detrattori della creatura fondata da Berlusconi. "Dicevano che saremmo spariti", si accoda Marco Stella. Eppure Forza Italia batte colpi, si allarga, e punta alla doppia cifra alle regionali del 12 e 13 ottobre. Dirimpettaio alla Leopolda c’è lo Starhotel, nel giorno in cui ospita i colonnelli di alto grado azzurri. Giusto per tirare la volata finale a un partito che in Toscana punta al 10%, per distacco sopra la Lega, dietro FdI. "Stiamo costruendo una grande forza moderata che stia al centro della politica italiana - ricorda il numero uno Antonio Tajani -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: silli - tanti
Terremoto politico in casa "Noi Moderati" con i referenti territoriali che si sono autosospesi. Compresa Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo. "Arezzo: contro Silli e Bicchielli accuse inaccettabili. Autosospesi tutti fino a che non ci sara' chiarito quale progetto politic - facebook.com Vai su Facebook
