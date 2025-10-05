"Dicevano che Forza Italia sarebbe scomparsa", provoca, Maurizio Gasparri, i detrattori della creatura fondata da Berlusconi. "Dicevano che saremmo spariti", si accoda Marco Stella. Eppure Forza Italia batte colpi, si allarga, e punta alla doppia cifra alle regionali del 12 e 13 ottobre. Dirimpettaio alla Leopolda c’è lo Starhotel, nel giorno in cui ospita i colonnelli di alto grado azzurri. Giusto per tirare la volata finale a un partito che in Toscana punta al 10%, per distacco sopra la Lega, dietro FdI. "Stiamo costruendo una grande forza moderata che stia al centro della politica italiana - ricorda il numero uno Antonio Tajani -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Silli e Tanti, inversione a U in Forza Italia