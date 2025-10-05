Siena Comics for Kids tra laboratori incontri e i segreti di Tex

La giornata conclusiva di Siena Comics for Kids 2025 porta a Siena un programma ricco di eventi che unisce la passione per il fumetto, i laboratori per ragazzi e le coloratissime performance del cosplay. Si parte al mattino con un focus sul fumetto per giovani lettori: alle 11 La Neve e Gaddi guideranno un incontro su come sperimentare nuovi linguaggi per ragazzi, mentre alle 12 Gud proporrà una riflessione sul legame tra impegno sociale e fumetto. Nel pomeriggio, dalle 17, spazio a uno dei personaggi più amati del fumetto italiano con Alessandro Bocci che racconterà l’attualità di Tex e la serialità della storica testata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena Comics for Kids, tra laboratori, incontri e i segreti di Tex

