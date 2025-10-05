Sicurezza idraulica in fase di completamento gli interventi urgenti post-alluvione
Dal taglio della vegetazione agli scavi per il risezionamento della sponda interna, fino alla ricostruzione dell'argine e alla realizzazione delle opere di difesa. Sono in fase di completamento gli interventi urgenti per il ripristino delle frane lungo il fiume Reno, nei territori di Argenta e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - idraulica
Sicurezza idraulica in città, arrivano le palancole per rinforzare gli argini
Sicurezza idraulica dei canali, comincia l'operazione 'Espurghi': 12 mesi di lavori
Partiti i lavori per la messa in sicurezza idraulica a Fossacesia: investimento da 1,2 milioni contro il rischio idrogeologico
Comune, potenziamento delle caditoie per la sicurezza idraulica della città https://ift.tt/d67bHZh https://ift.tt/xLQnlY7 - X Vai su X
Il punto sui lavori sul torrente Settola e in via del Castagno e via Croce di Vizzano. I lavori in alveo nel torrente Settola sono terminati per cui è garantita nel luogo interessato la sicurezza idraulica. La ditta esecutrice sta ora effettuando le opere per ripristinare l - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione post alluvione. Tra Argenta e San Biagio (Fe), lungo il Reno: in fase di completamento gli interventi urgenti per la sicurezza idraulica, per un totale di 1,5 ... - Taglio della vegetazione, scavi per il risezionamento della sponda interna, ricostruzione dell’argine e realizzazione delle opere di difesa. Segnala msn.com
Terminati i lavori della rete fognaria di via Vetice a San Valentino Torio - Terminati i lavori della rete fognaria di via Vetice a San Valentino Torio, intervento strategico contro gli allagamenti con fondi regionali. Da agro24.it