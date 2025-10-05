Sicurezza e velocità sulla strada Flaminia Impegno per una viabilità più sotto controllo
Sul problema della sicurezza della circolazione nei pressi dell’uscita ovest della superstrada (zona San Lazzaro), qualcosa pare si stia muovendo. Come si ricorderà, negli anni ("in particolare durante l’amministrazione 5Stelle", precisa Michele Chiarabilli) i residenti si sono più volte lamentati per l’eccessiva velocità che gli autoveicoli tengono sul quel tratto rettilineo della Flaminia e sul pericolo per la circolazione che viene dall’attraversamento degli animali selvatici, che in quella zona scendono giù dalle Cesane per andare a bere al fiume. Sul tema ieri si è tenuto un tavolo istituzionale alla presenza del Prefetto Emanuela Greco, del vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli, del consigliere regionale Giacomo Rossi, della comandante della polizia municipale Orietta Ceccarani e dell’ingegner Mario Primavera, della Provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - velocit
VPN con 1 euro al mese? Velocità, sicurezza e convenienza con la promo di PrivadoVPN - X Vai su X
Bilanciare velocità e sicurezza! Questa la vera sfida del Vibe Coding Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/bilanciare-velocita-e-sicurezza-questa-la-vera-sfida-del-vibe-coding/ Il settore della sicurezza #informatica sta vivendo una svolta: l’intell - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza e velocità sulla strada Flaminia. Impegno per una viabilità più sotto controllo - Sul problema della sicurezza della circolazione nei pressi dell’uscita ovest della superstrada (zona San Lazzaro), qualcosa pare si stia ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Sicurezza stradale: il Sindaco di Riano chiede all’Anas la messa in sicurezza di Via Flaminia - RIANO – Cresce la preoccupazione a Riano per le condizioni critiche in cui versa Via Flaminia, una delle principali arterie stradali del territorio. corrieredellosport.it scrive