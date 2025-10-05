Sicurezza e velocità sulla strada Flaminia Impegno per una viabilità più sotto controllo

Sul problema della sicurezza della circolazione nei pressi dell’uscita ovest della superstrada (zona San Lazzaro), qualcosa pare si stia muovendo. Come si ricorderà, negli anni ("in particolare durante l’amministrazione 5Stelle", precisa Michele Chiarabilli) i residenti si sono più volte lamentati per l’eccessiva velocità che gli autoveicoli tengono sul quel tratto rettilineo della Flaminia e sul pericolo per la circolazione che viene dall’attraversamento degli animali selvatici, che in quella zona scendono giù dalle Cesane per andare a bere al fiume. Sul tema ieri si è tenuto un tavolo istituzionale alla presenza del Prefetto Emanuela Greco, del vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli, del consigliere regionale Giacomo Rossi, della comandante della polizia municipale Orietta Ceccarani e dell’ingegner Mario Primavera, della Provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

