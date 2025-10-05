Siamo stati alla Punch Room di Roma il tempio dedicato solo ai punch

Vanityfair.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Rome Edition, nel centro della Capitale, c'è un locale unico in Italia: si creano drink ispirati al ‘padre’ di tutti cocktail dalle origini misteriose. Ecco la nostra esperienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

siamo stati alla punch room di roma il tempio dedicato solo ai punch

© Vanityfair.it - Siamo stati alla Punch Room di Roma, il tempio dedicato solo ai punch

In questa notizia si parla di: siamo - stati

Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave

Anniversario via D’Amelio, Lionti (Uil Sicilia): "La memoria è il ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare"

“I Brunoriani preferiscono stare seduti. C’è pigrizia insita in noi”. Siamo stati al concerto di Brunori a Salerno e ci è piaciuto parecchio

“Siamo stati sfrattati, viviamo da tre settimane in hotel senza cucina e mangiamo noodles ogni giorno”: la denuncia di Paul e dell’anziana madre Susan - È questa la sorte che stanno passando Paul Maddocks e la madre settantatreenne Susan Weatherman. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Siamo Stati Punch Room