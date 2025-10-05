Si presenta in ospedale con una ferita da arma da fuoco indagini della polizia

Una persona con una ferita di arma fuoco è stato ricoverato all'ospedale di Caltagirone. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito con una fucilata sparata da un cacciatore. L' uomo, che ha detto di essere stato ferito mentre era da solo, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

