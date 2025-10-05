Si le brown lips sono lo statement di questo autunno
Cacao, caramello e terra bruciata sono solo alcune delle sfumature predilette per questo autunno. Le brown lips si confermano un trend virale anche per questa stagione. Caldo o freddo (che ricorda gli anni ’90), il rossetto, gloss o lip balm perfetto ricorda i colori delle foglie che cadono e della cannella. Il segreto? Creare tridimensionalità per la lip combo, che non si limita al solo rossetto “piatto”, ma permette di giocare con le sfumature e i riflessi. Brown lips: le labbra dell’autunno sono già virali. Lo abbiamo visto anche nelle passerelle di queste ultime fashion week: il marrone non è solo un colore o un semplice rossetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: brown - lips
