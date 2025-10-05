Primi "freddi" mattutini e il tartufo torna protagonista del territorio. Qui, nel omprensorio, nelle sue "patrie", San Miniato e Montopoli. La raccolta è iniziata da pochi giorni, per la prima volta il via è stato il primo ottobre per consentire ai boschi di riprendere fiato e rigenerarsi dopo il caldo estivo, intervallato da scrosci improvvisi e violenti. Una scelta dettata dai cambiamenti climatici intervenuti nell’ultimo decennio che hanno cambiato sensibilmente la stagione del diamante della tavola e l’habitat nel quale, misteriosamente, si riproduce per spore con un grande supporto della giusta dose di umidità e freddo mattutino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si celebra l’oro bianco dei boschi. Fra sagre, passeggiate e spettacoli