Si celebra l’oro bianco dei boschi Fra sagre passeggiate e spettacoli
Primi "freddi" mattutini e il tartufo torna protagonista del territorio. Qui, nel omprensorio, nelle sue "patrie", San Miniato e Montopoli. La raccolta è iniziata da pochi giorni, per la prima volta il via è stato il primo ottobre per consentire ai boschi di riprendere fiato e rigenerarsi dopo il caldo estivo, intervallato da scrosci improvvisi e violenti. Una scelta dettata dai cambiamenti climatici intervenuti nell’ultimo decennio che hanno cambiato sensibilmente la stagione del diamante della tavola e l’habitat nel quale, misteriosamente, si riproduce per spore con un grande supporto della giusta dose di umidità e freddo mattutino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Mulino Bianco celebra l’amicizia con 20.000 kit Animabili
Sapore di Sale 2025: Cervia celebra l’oro bianco tra storia, gusto e identità
Rimessa del sale tra gli applausi. La cerimonia celebra l’oro bianco
Tartufo Corazzano celebra l’oro dei boschi - Tutto pronto per la 39esima Fiera Mercato in programma dal 3 al 5 ottobre con la regia del locale circolo Arci. Si legge su msn.com