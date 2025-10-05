Si arrampica sulla statua in piazza ma crolla e lo travolge | muore a 19 anni davanti agli amici

Si arrampica su una statua di bronzo verso le tre di notte, ma il monumento cede e lui muore schiacciato. Il tragico incidente riguarda un ragazzo di 19 anni, Leon Moser, ed è avvenuto la scorsa notte a Glorenza, un piccolo comune della provincia di Bolzano nell’Alta Val Venosta. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in compagnia di alcuni amici nella piazza del Municipio quando ha deciso di salire sulla fontana decorata da una statua alta circa due metri, posizionata su un piatto sopraelevato. Improvvisamente la struttura ha ceduto: la caduta e il peso della statua hanno causato lesioni immediatamente letali. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: arrampica - statua

Si arrampica sulla statua di bronzo, che cede e lo schiaccia: Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza

Si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: Leon Moser muore a 19 anni

Si arrampica su una statua di bronzo che gli cade addosso: muore ragazzo di 19 anni a Glorenza

Val Venosta, si arrampica su una statua che gli cade addosso: muore ragazzo di 19 anni a Glorenza - X Vai su X

“Francesco a piazza Garibaldi questo addirittura si è arrampicato sulla statua, come se nulla fosse”. - facebook.com Vai su Facebook

Si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: Leon Moser muore a 19 anni davanti agli amici - Leon Moser è morto a 19 anni la scorsa notte quando la statua di bronzo su cui stava salendo gli è crollata addosso. Lo riporta msn.com

Si arrampica sulla statua di bronzo, che cede e lo schiaccia: Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza - Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Glorenza (Bolzano) dopo essere rimasto schiacciato dal piatto in bronzo della statua in piazza Municipio su ... Da fanpage.it