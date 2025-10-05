Si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia | Leon Moser muore a 19 anni

Una terribile tragedia colpisce il Trentino-Alto Adige. La scorsa notte a Glorenza, in val Venosta, un ragazzo è morto. Il giovane è stato colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento stava salendo.Il cedimento della statua di bronzo alta 2 metriLa disgrazia si è consumata verso. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: arrampica - statua

Si arrampica sulla statua di bronzo, che cede e lo schiaccia: Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza

“Francesco a piazza Garibaldi questo addirittura si è arrampicato sulla statua, come se nulla fosse”. - facebook.com Vai su Facebook

Si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: Leon Moser muore a 19 anni davanti agli amici - Leon Moser è morto a 19 anni la scorsa notte quando la statua di bronzo su cui stava salendo gli è crollata addosso. Secondo msn.com

Si arrampica sulla statua di bronzo, che cede e lo schiaccia: Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza - Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Glorenza (Bolzano) dopo essere rimasto schiacciato dal piatto in bronzo della statua in piazza Municipio su ... Da fanpage.it