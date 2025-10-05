Si arrampica sulla statua di bronzo che cede e lo schiaccia | Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza
Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Glorenza (Bolzano) dopo essere rimasto schiacciato dal piatto in bronzo della statua in piazza Municipio su cui si era arrampicato. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
