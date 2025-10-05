Si arrampica su una statua che cede all' improvviso muore 19enne in Alta Val Venosta

AGI - Tragedia la scorsa notte a Glorenza, cittadina dell' Alta Val Venosta in Alto Adige. Un giovane di 19 anni è morto dopo essere caduto dalla statua della fontana sulla piazza del centro del paese venostano. Leon Moser di Tubre, attorno alle 3 del mattino, si è arrampicato sulla statua di bronzo alta circa 2 metri che improvvisamente ha ceduto. Infatti, la scultura si è staccata alla base facendo cadere Leon e poi lo ha travolto. Presenti anche alcuni amici del giovane. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca, i carabinieri, il cappellano e i vigili del fuoco volontari. 🔗 Leggi su Agi.it

