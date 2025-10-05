Si arrampica su una statua che cede all' improvviso muore 19enne in Alta Val Venosta

Agi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Tragedia la scorsa notte a  Glorenza, cittadina dell' Alta Val Venosta  in  Alto Adige. Un  giovane  di  19 anni  è  morto  dopo essere caduto dalla  statua  della  fontana  sulla piazza del centro del paese venostano. Leon Moser  di  Tubre, attorno alle  3 del mattino, si è arrampicato sulla  statua  di  bronzo  alta circa  2 metri  che improvvisamente ha ceduto. Infatti, la  scultura  si è staccata alla base facendo cadere  Leon  e poi lo ha travolto. Presenti anche alcuni  amici  del  giovane. Sul posto sono intervenuti la  Croce Bianca, i  carabinieri, il  cappellano  e i  vigili del fuoco volontari. 🔗 Leggi su Agi.it

si arrampica su una statua che cede all improvviso muore 19enne in alta val venosta

© Agi.it - Si arrampica su una statua che cede all'improvviso, muore 19enne in Alta Val Venosta

In questa notizia si parla di: arrampica - statua

Si arrampica sulla statua di bronzo, che cede e lo schiaccia: Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza

Si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: Leon Moser muore a 19 anni

Si arrampica su una statua di bronzo che gli cade addosso: muore ragazzo di 19 anni a Glorenza

arrampica statua cede improvvisoSi arrampica sulla statua di bronzo, che cede e lo schiaccia: Leon muore a 19 anni in piazza a Glorenza - Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Glorenza (Bolzano) dopo essere rimasto schiacciato dal piatto in bronzo della statua in piazza Municipio su ... Lo riporta fanpage.it

arrampica statua cede improvvisoSi arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: Leon Moser muore a 19 anni davanti agli amici - Leon Moser è morto a 19 anni la scorsa notte quando la statua di bronzo su cui stava salendo gli è crollata addosso. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrampica Statua Cede Improvviso