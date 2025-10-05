Si accende lo scontro Ricci rimane a Bruxelles insulti dal segretario di FI
Il candidato presidente del centrosinistra, Matteo Ricci, annuncia il suo ritorno al Parlamento Europeo dopo la recente sconfitta alle regionali e la sua scelta viene accolta da una serie di insulti. Nulla di strano, in fondo le reti social sono sempre più terreno di scontro e di derive etiche. Stavolta gli attacchi sono arrivati da esponenti politici del capoluogo. A inaugurare i commenti pesanti contro Ricci è stato il segretario comunale di Forza Italia, Daniele Giachi: "Sei un pagliaccio, altro che cambio di Marche, vai fuori dalle Marche per sempre. Vergognati". Gli fa eco l’attuale assessore si servizi sociali, Manuela Caucci, candidata al consiglio regionale sette giorni fa, ma non eletta: "Buffone" ha scritto riferendosi a Ricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
