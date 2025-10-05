Sharapova prove di ritorno in campo? Il video postato dall’ex numero uno fa sognare i tifosi

(Adnkronos) – Maria Sharapova 'accende' la domenica di tennis e fa sognare migliaia di appassionati. L'ex numero uno del ranking Wta, tra le giocatrici più forti della storia, ha condiviso in mattinata un video nelle stories di Instagram. Nel filmato, la russa è in campo per il ritorno agli allenamenti oltre due anni dopo l'ultima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

