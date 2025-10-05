Shanghai Sinner costretto al ritiro con Griekspoor | l’Azzurro fermato dai crampi

Shanghai, 5 ottobre 2025 – Prima il rischio infortunio, poi il ritiro per Jannik Sinner a Shanghai. Il fuoriclasse azzurro accusa un problema al ginocchio nel corso del secondo set del terzo turno del Masters 1000 cinese contro Tallon Griekspoor. Il numero 2 del mondo alza bandiera bianca in un torneo che ha messo a dura prova la resistenza degli atleti: il caldo e l’umidità hanno condizionato molti match, costringendo i giocatori a sforzi notevoli alla fine di una stagione lunghissima. Durante l’undicesimo game del secondo parziale, Sinner si trova a rincorrere, va sotto 0-40 e alla fine subisce il break (il primo dell’incontro). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: shanghai - sinner

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale

ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz

Shanghai: Sinner colpito da crampi costretto al ritiro - X Vai su X

Sinner, l'infortunio che lo costringe al ritiro da Shanghai: come sta - facebook.com Vai su Facebook

Sinner costretto al ritiro a Shanghai contro Griekspoor: l’azzurro lascia il campo zoppicando - Problema fisico per Jannik Sinner, che a Shanghai – nel corso del terzo set contro Tallon Griekspoor – si è ritirato e ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. Secondo ilfattoquotidiano.it

Disastro Sinner, il ritiro a Shanghai costa un mare di punti nella classifica ATP: Alcaraz prende il largo - Sinner, che disastro: il ritiro al 3° turno del Msters 1000 di Shanghai costa un mare di punti a Jannik nella classifica ATP. Si legge su sport.virgilio.it