Shanghai dramma Sinner | ritiro per crampi contro Griekspoor al terzo turno

Jannik Sinner L’incubo si materializza in diretta. Jannik Sinner abbandona il Masters 1000 di Shanghai nel peggiore dei modi, costretto al ritiro nel terzo set contro l’olandese Tallon Griekspoor per crampi devastanti alla gamba destra. Il numero 2 del mondo, primo favorito del torneo dopo il forfait last minute di Carlos Alcaraz, esce dal campo sorretto dal fisioterapista ATP, incapace persino di portare da solo il proprio borsone. Un’immagine che fa impressione e che testimonia la brutalità delle condizioni affrontate in Cina. La battaglia contro il numero 31 del ranking aveva preso una piega drammatica dopo il terzo game del terzo set, quando l’altoatesino decide di non sedersi al cambio di campo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Shanghai, dramma Sinner: ritiro per crampi contro Griekspoor al terzo turno

