Shanghai comincia male batosta amara per Sinner | addio annunciato
Per Sinner non c’è solo la preoccupazione di inseguire Alcaraz nella lotta al primato mondiale, ora l’addio annunciato rischia di stravolgere il tennis. L’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai comincia con il peso di una responsabilità enorme. Non solo quella che deriva dall’essere il numero due al mondo e il rivale designato di Carlos Alcaraz, ma soprattutto quella di rappresentare un intero movimento che nel torneo cinese ha già visto cadere tutte le sue pedine più preziose. Le sconfitte di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, unite a quelle di Luca Nardi, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, hanno lasciato il tennis italiano quasi privo di alternative. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: shanghai - comincia
Sinner comincia bene la caccia al bis a Shanghai: 6-3 6-3 ad Altmeier. Ora Griekspoor
Shanghai: Sinner comincia bene e batte Altmaier in due set
Sinner comincia con un doppio 6-3 ad Altmaier la difesa del titolo a Shanghai #sinner - X Vai su X
Il campione altoatesino torna a Shanghai da vincitore dopo un torneo che lo ha visto rivisitarsi: "Comincia una nuova settimana e con essa nuove sfide" - facebook.com Vai su Facebook