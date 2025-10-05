Shanghai comincia male batosta amara per Sinner | addio annunciato

Glieroidelcalcio.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Sinner non c’è solo la preoccupazione di inseguire Alcaraz nella lotta al primato mondiale, ora l’addio annunciato rischia di stravolgere il tennis. L’avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai comincia con il peso di una responsabilità enorme. Non solo quella che deriva dall’essere il numero due al mondo e il rivale designato di Carlos Alcaraz, ma soprattutto quella di rappresentare un intero movimento che nel torneo cinese ha già visto cadere tutte le sue pedine più preziose. Le sconfitte di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, unite a quelle di Luca Nardi, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci, hanno lasciato il tennis italiano quasi privo di alternative. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

shanghai comincia male batosta amara per sinner addio annunciato

© Glieroidelcalcio.com - Shanghai comincia male, batosta amara per Sinner: addio annunciato

In questa notizia si parla di: shanghai - comincia

Sinner comincia bene la caccia al bis a Shanghai: 6-3 6-3 ad Altmeier. Ora Griekspoor

Shanghai: Sinner comincia bene e batte Altmaier in due set

Cerca Video su questo argomento: Shanghai Comincia Male Batosta