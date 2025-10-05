Sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi com’è andata a finire

Il sabato sera televisivo del 4 ottobre ha riproposto una delle sfide più seguite della stagione, lo scontro tra i due prgrammi top: Ballando con le Stelle e Tú sí que vales. Da una parte Milly Carlucci con il suo storico show di Rai 1, dall’altra Maria De Filippi e la squadra di Canale 5, regine di due mondi diversi ma ugualmente seguiti. Entrambi i programmi hanno offerto al pubblico momenti di spettacolo, emozione e sorprese, riaccendendo una competizione che da anni divide l’Italia tra fan della Rai e fedelissimi di Mediaset. La curiosità sugli ascolti era alta dopo la seconda puntata. La prima sfida era stata vinta da Tú sí que vales, capace di superare Ballando con le Stelle nonostante una messa in onda più breve. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it