Settore del cappello la crisi non finisce | consumi in calo
Fermo, 5 ottobre 2025 – La produzione dei cappelli sta attraversando una fase di crisi che consolida i dati del primo trimestre del 2025. Sono state ufficializzate le stime della Federazione italiana TessiliVari settore cappello su dati Istat, relativi al periodo gennaio-giugno 2025. Il Comparto del cappello a livello nazionale presenta, rispetto allo stesso periodo del 2024 una notevole diminuzione per quanto riguarda le esportazioni dei Berretti (181,1 milioni di euro, -6,1%), mentre rimangono stabili le importazioni (108,1 milioni di euro, +1,8%). Per quanto riguarda i cappelli di paglia, continuano a registrare una corposa diminuzione per quel che concerne le importazioni (8,6 milioni di euro, -23,8%); mentre le esportazioni dei cappelli di paglia tornano in positivo (16,5 milioni di euro, +3,5%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: settore - cappello
In rappresentanza del Consorzio, saranno presenti il presidente, avvocato Giorgio Cappello, e l’event manager, dottor Marcello Vinci, pronti a incontrare operatori del settore, distributori e buyer internazionali - facebook.com Vai su Facebook
La crisi di mezza età finisce, ma dopo arriva di peggio - La tradizionale "gobba dell'infelicità" che caratterizzava il benessere psicologico umano (declino fino ai 50 anni seguito da miglioramento) è completamente scomparsa, sostituita da una nuova tendenza ... Secondo tomshw.it