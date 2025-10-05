Settimana Nazionale della Dislessia 2025 | dal 6 al 12 ottobre tanti gli eventi in programma La mappa

Orizzontescuola.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 al 12 ottobre 2025 si terrà la X Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, promossa da AID – Associazione Italiana Dislessia in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week lanciata dalla European Dyslexia Association (EDA). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - nazionale

Frosinone, XI edizione del Festival nazionale dei Conservatori di Musica: programma e ospiti della settimana

Settimana di Ferragosto, i Carabinieri Forestali intensificano la vigilanza nelle aree del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Napoli capitale della fede e della cultura, dal 25 agosto via alla 75ª Settimana liturgica nazionale 

settimana nazionale dislessia 2025Settimana Nazionale della Dislessia 2025: il programma completo degli eventi in Italia - 12 ottobre): eventi in tutta Italia, congresso AID, incontri e formazione per famiglie e scuole ... Da nostrofiglio.it

settimana nazionale dislessia 2025Settimana Nazionale della Dislessia, a Brescia in scena le “Voci che non si arrendono” - 45 presso lo Spazio Mete (Via Creta 56) una rappresentazione teatrale per sensibilizzare la comunità sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Riporta quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Nazionale Dislessia 2025