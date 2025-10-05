Settimana della sicurezza 2025 | gli appuntamenti della Asl Frosinone
Si aprirà lunedì 13 ottobre alle ore 10, presso la Sala Teatro ASL di via Armando Fabi, la XIX edizione della Settimana della Sicurezza, un appuntamento ormai consolidato nel panorama educativo e professionale della provincia di Frosinone.L’iniziativa, promossa da ASL Frosinone nell’ambito della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: settimana - sicurezza
Avellino, maxi zona a traffico limitato per la sicurezza in centro città nei fine settimana
Settimana della mobilità, tante iniziative all’insegna della sicurezza stradale
Settimana della sicurezza 2025: gli appuntamenti della Asl Frosinone
Venezia messa in sicurezza 108 volte in cinque anni. Già redatto, dopo le due prime bozze del bilancio, il testo definitivo che la prossima settimana sarà sottoposto alla verifica del Revisore dei Conti - facebook.com Vai su Facebook
Messina: Settimana della Sicurezza, al via la XIV edizione - 3 con epicentro a Messina e della successiva onda di maremoto. Si legge su 98zero.com
Messina, tutto pronto per la “Settimana della Sicurezza” | INFO - Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione della “Settimana della Sicurezza” – Eser ... Scrive strettoweb.com