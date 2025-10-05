Serie D | partita molto difficile anche per la Correggese impegnata a Imola Il Lentigione rischia a Desenzano
La sesta giornata d’andata del campionato di Serie D vede la capolista Lentigione sul campo del Desenzano, mentre la Correggese resta in regione nella sua trasferta di Imola: entrambe le gare hanno inizio alle 15. LENTIGIONE. Soddisfazione, ovviamente, in casa Lenz per il primato solitario in testa alla classifica con 12 punti, ma la gara odierna è di quella da prendere con le molle. Il Desenzano di mister Marco Gaburro non fa mistero di puntare molto in alto, anche se sino ad oggi ha ingranato solo a metà, con il suo sesto posto a 8 punti. La compagine gardesana ha nelle sue file un esperto giocatore senegalese, il 33enne Yves Baraye, che è stato uno dei protagonisti della ripartenza del Parma dalla Serie D alla Serie A; è passato per squadre giovanili come Udinese e Olympique Marsiglia, per approdare a ottime formazioni italiane come Juve Stabia in Serie B e a diverse compagini portoghesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - partita
De Bruyne:«Non ho avuto modo di guardare tanta Serie A» (cioè non ha mai visto una partita)
De Bruyne: «Non ho avuto modo di guardare tanta Serie A» (cioè non ha mai visto una partita)
Partita per partita, ecco il calendario del Pescara nella Serie B 2025-26
Nella partita inaugurale della serie A2, la Nuova Icom cede nel finale a Valdarno contro la Polisportiva Galli (65-61) dopo una partita combattuta e un finale concitato. Le sarde controllano l’avvio di gara ma le toscane crescono in difesa e in attacco. Selargius - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Serie D: partita molto difficile anche per la Correggese, impegnata a Imola. Il Lentigione rischia a Desenzano - La sesta giornata d’andata del campionato di Serie D vede la capolista Lentigione sul campo del Desenzano, mentre la ... sport.quotidiano.net scrive
Genoa, Vieira: "Partita molto, molto difficile. Credo che il pareggio sia meritato" - Al termine del match pareggiato contro il Lecce, il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa: "Partita molto, molto difficile. Segnala tuttomercatoweb.com