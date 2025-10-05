Serie D | partita molto difficile anche per la Correggese impegnata a Imola Il Lentigione rischia a Desenzano

La sesta giornata d’andata del campionato di Serie D vede la capolista Lentigione sul campo del Desenzano, mentre la Correggese resta in regione nella sua trasferta di Imola: entrambe le gare hanno inizio alle 15. LENTIGIONE. Soddisfazione, ovviamente, in casa Lenz per il primato solitario in testa alla classifica con 12 punti, ma la gara odierna è di quella da prendere con le molle. Il Desenzano di mister Marco Gaburro non fa mistero di puntare molto in alto, anche se sino ad oggi ha ingranato solo a metà, con il suo sesto posto a 8 punti. La compagine gardesana ha nelle sue file un esperto giocatore senegalese, il 33enne Yves Baraye, che è stato uno dei protagonisti della ripartenza del Parma dalla Serie D alla Serie A; è passato per squadre giovanili come Udinese e Olympique Marsiglia, per approdare a ottime formazioni italiane come Juve Stabia in Serie B e a diverse compagini portoghesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

