Serie D girone C risultati e classifica della 6ªgiornata

Padovaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna vittoria, tanti rimpianti. Il girone C di Serie D non fa sconti: la battaglia è serrata e le squadre padovane navigano tra alti e bassi, in bilico tra sogni di alta classifica e punti preziosi da non perdere. Campodarsego, Este e Luparense confermano di avere qualità e carattere, ma la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - girone

Serie C 2025/26: un girone equilibrato, un campionato da sfruttare, un’occasione da non sprecare!

Juventus Next Gen, quando i bianconeri scopriranno il girone e il calendario della nuova stagione di Serie C? Svelata tutte le date

Basket serie B: anche la formula resta invariata, nonostante i due raggruppamenti ’zoppi’ da 19 squadre. Girone sud ufficiale, calendario a fine mese

serie d girone cSerie C Girone C, risultati e classifica aggiornata: Salernitana in vetta, Catania e Casarano all’inseguimento - Serie C Girone C, risultati e classifica aggiornata dopo le gare delle 15:00: Salernitana al comando, Catania e Casarano all’inseguimento. Scrive ilovepalermocalcio.com

serie d girone cSerie C girone C, serie D girone H, Eccellenza pugliese Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi - Eccellenza pugliese: Atletico Acquaviva- Segnala noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Serie D Girone C