Serie D | Ancona-Recanatese 1-0 | dorici a caccia della quinta vittoria consecutiva - LA DIRETTA

Anconatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minuto 33 - Ancona vicina al 2-0 con Cericola che viene servito in area da Gerbaudo ma ciabatta troppo e non impegna Fioravanti.Minuto 31 - Torna a farsi viva la Recanatese. D'Angelo si accentra e calcia dal limite dell'area: palla che finisce alta sopra la traversa. Minuto 30 - Trattenuta di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - ancona

Ufficiali i gironi di Serie D: con l'Ancona, inserita nel Gruppo F, altre sei rappresentanti marchigiane

Serie D, Ancona-Ostiamare 0-0: dorici al debutto in campionato al "Del Conero" - LA DIRETTA

Serie D, Ancona-Ostiamare 0-0: primo tempo a reti bianche, inizia la ripresa - LA DIRETTA

serie d ancona recanateseSesta giornata in Serie D, due derby all'orizzonte: fari su Ancona-Recanatese e Fossombrone-Vigor. Maceratese, Atletico Ascoli e Castelfidardo in trasferta - Questo il programma completo del turno che scenderà in campo interamente domenica 5 ottobre. corriereadriatico.it scrive

serie d ancona recanateseAncona alla caccia del pokerissimo. La Recanatese non fa più paura - Lo richiede l’inseguimento a Ostiamare – unica squadra ancora a punteggio pieno – e Notaresco, lo vuole la pi ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie D Ancona Recanatese