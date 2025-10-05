Serie D | Ancona-Recanatese 1-0 | dorici a caccia della quinta vittoria consecutiva - LA DIRETTA
Minuto 33 - Ancona vicina al 2-0 con Cericola che viene servito in area da Gerbaudo ma ciabatta troppo e non impegna Fioravanti.Minuto 31 - Torna a farsi viva la Recanatese. D'Angelo si accentra e calcia dal limite dell'area: palla che finisce alta sopra la traversa. Minuto 30 - Trattenuta di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: serie - ancona
Ufficiali i gironi di Serie D: con l'Ancona, inserita nel Gruppo F, altre sei rappresentanti marchigiane
Serie D, Ancona-Ostiamare 0-0: dorici al debutto in campionato al "Del Conero" - LA DIRETTA
Serie D, Ancona-Ostiamare 0-0: primo tempo a reti bianche, inizia la ripresa - LA DIRETTA
SSC ANCONA RECANATESE Serie D Stadio Del Conero · Ancona Domenica 5 ottobre · Ore 15 ? Online su Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/.../ancona-recanatese-calcio Presso le rivendite autorizzate. - facebook.com Vai su Facebook
#serie D, seconda giornata in campo: Ancona a Termoli, la Vigor ospita il Giulianova. Per Maceratese e Fossombrone esami laziali - X Vai su X
Sesta giornata in Serie D, due derby all'orizzonte: fari su Ancona-Recanatese e Fossombrone-Vigor. Maceratese, Atletico Ascoli e Castelfidardo in trasferta - Questo il programma completo del turno che scenderà in campo interamente domenica 5 ottobre. corriereadriatico.it scrive
Ancona alla caccia del pokerissimo. La Recanatese non fa più paura - Lo richiede l’inseguimento a Ostiamare – unica squadra ancora a punteggio pieno – e Notaresco, lo vuole la pi ... ilrestodelcarlino.it scrive