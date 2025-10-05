Serie C il derby metropolitano è bianco-blu | Dierre travolge la Gioiese e fa due su due
Una Dierre Basketball Reggio Calabria travolgente vince 95-70 il derby metropolitano contro la neopromossa Cestistica Gioiese, bissando il successo del primo turno a Marsala. Non è bastata la rimonta dei viola di Gioia Tauro, che devono arrendersi al ritmo e alla precisione dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: serie - derby
Serie A, si riparte con il Derby d’Italia
Serie A, equilibrio nel derby di Roma
Serie B Nazionale – Fabo e La T Gema nel girone A. Barsotti e Infante: "Rimpianto derby»
Calcio serie B: la Reggiana sbanca Cesena e vince il derby grazie ai gol di Tavsan e Portanova, che in cinque minuti (tra il 19’ e il 24’) ribaltano il risultato dopo il vantaggio dei romagnoli al 15’ con Ciervo. #reggiana #serieB #derby #portanova #calcio - facebook.com Vai su Facebook
Serie A. Finisce in parità il derby lombardo tra Como e Cremonese: 1-1: primo gol dei padroni di casa, segnato da Paz e pareggio dei grigiorossi con Baschirotto @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr - X Vai su X
Salernitana-Cavese, all'Arechi in 15mila: un derby blindato - Anzi, potevano essere almeno duemila in più, se si ... Segnala ilmattino.it
Repubblica: “Serie C, dopo 2.524 giorni torna il derby Catania-Siracusa” - Duemilacinquecentoventiquattro giorni dopo, il derby tra Catania e Siracusa torna a infiammare il campionato di Serie C. goalsicilia.it scrive