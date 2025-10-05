Serie C il derby metropolitano è bianco-blu | Dierre travolge la Gioiese e fa due su due

Una Dierre Basketball Reggio Calabria travolgente vince 95-70 il derby metropolitano contro la neopromossa Cestistica Gioiese, bissando il successo del primo turno a Marsala. Non è bastata la rimonta dei viola di Gioia Tauro, che devono arrendersi al ritmo e alla precisione dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Today.it

